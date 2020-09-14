疫情致智障人士日間暫託暫停　照顧者難抵壓力議員促改善

葵涌邨早前發生一宗中度智障青年被親母勒死慘案，令智障人士及照顧者的支援問題再次引起社會關注。今日(14日)有政黨聯同多位照顧者舉行記者會，表示難抵壓力，有人指須接受精神科治療，更有家長因過勞入院。該政黨敦促港府應在疫情期間繼續提供緊急日間暫託服務、設照顧者津貼及增建資助院舍等。

林先生育有一名13歲智障兼且失明的女兒。他表示，院舍會把女兒綁至床上，十分痛心，如非必要都會親自照顧。兩夫妻雖勞心勞力照顧，惟心有餘而力不足，兩人先後因腰傷及氣促而須進院休養，加上疫情後緊急日間暫託服務暫停，無奈下惟有將女兒送到院舍。

趙太作為照顧者，同樣感到十分吃力，輪候院舍遙遙無期，疫情下支援中心暫停服務，全天候照顧兒子令她「壓力爆煲」，須向精神科求助。

議員梁志祥表示，港府現時以關愛基金為照顧者發放津貼的試行計劃，只有約20%人士成功申請，建議政府調低申請門檻、增加津貼額，並設立照顧者津貼制度。議員葛珮帆亦建議，港府須在疫情下提供緊急日間暫託服務，並設立定額及實報實銷的交通津貼，以及增建資助院舍，與私人院舍合作買位，以縮短輪候時間。