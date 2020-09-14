涉及銅鑼灣「健康講座」　快必再被加控發表煽動文字罪

人民力量副主席譚得志（快必），今年5月在銅鑼灣街頭舉辦「健康講座」，期間被告有叫口號及派發反國安法及國歌法單張，引來多人圍觀，因而被控舉行或召集未經批准公眾集會、在公眾地方內作出擾亂公眾秩序的行為，以及拒絕遵從或故意忽略遵從警務人員作出的命令罪。案件今(14日)於東區法院再提訊，控方加控快必一項發表煽動文字罪，他暫毋須答辯，法庭將案再押後至11月17日轉往粉嶺法院提訊，等候轉介區域法院的文件。控方反對擔保，但裁判官最終批准快必繼續保釋，惟他因粉嶺法院的非法集結案仍被還押中。

新增控罪指，被告於本年5月24日在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界發表煽動文字，意圖引起對香港特別行政區的憎恨、藐視，或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫恿他人不守法或不服從合法命令的文字。

其他的控罪則指，48歲被告譚得志於今年5月24日，在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界，舉行或召集一個《公安條例》第17A(2)(a)條所提述的公眾集會，而該集會是憑藉該條例第17A(2)條，成為未經批准集結後舉行的。

譚另被控於同日同地在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧；以及於同日同地，故意忽略服從督察陸嘉永根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》所作出的命令，即解散上址的受禁群眾聚集。