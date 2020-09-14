遭陳志全私人檢控郭偉強不認罪　律政司要求押後被拒

立法會議員陳志全就5月初發生的內務委員會衝突，早前提出私人檢控議員郭偉強普通襲擊獲批，案件今（14日）在西九龍法院再訊。律政司申請押後案件被拒，郭偉強不認罪，法庭將案押後至11月9日作審前覆核。

律政司代表今向法庭表示，雖然已收到告發人提交的文件，但由於案件涉及大量片段，故需時調查，申請將案件押後6星期，讓律政司考慮是否介入案件。法庭聽罷陳詞後，指律政司缺乏有力理據提出進一步押後案件的原因，拒絕其申請。

告發人一方要求被告答辯，又指本案是單對單案件，並指早於7月已經將所有文件，包括案情撮要、事主口供、控罪書及醫療報告等交給律政司，不明為何律政司需要押後如此長時間；加上律政司事實上可以隨時介入聆訊，形容其押後申請是不合理的拖延。此外，若今日被告不答辯及排期審訊，將會衍生更多訟費。

告發人一方指案中將有2名證人，即陳志全以及當日負責下載相關新聞片段的律師樓職員，預計審訊需時2天。

控罪指，被告郭偉強於2020年5月8日，於中環立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊陳志全。據相關報道，內會於5月8日會議期間爆發主席選舉風波，期間陳志全指遭郭偉強拉跌及拖行。