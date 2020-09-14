房間被客人使用後變「垃圾房」　半島酒店：對事件表示遺憾

新冠肺炎下市民大多留港抗疫，其中一個選擇是到本地酒店租房作Staycation（宅度假），放鬆身心。不過近日網上熱傳一段尖沙咀半島酒店房間，在客人使用後狀況的片段，可見房內一片杯盤狼藉，無論床單、梳化、地下、甚至電視機等設施均被弄髒。半島酒店確認事件，並指出已聯絡客人作相應處理。

香港酒店工會提醒，若酒店顧客使用房間後，衞生情況太過惡劣，酒店有機會追收高昂的清潔費用。

綽號「四眼哥哥」的熱血公民成員鄭錦滿，前日在其社交平台上載約一分鐘長的上述片段，片中只見一間凌亂不堪的酒店房間，牆上貼上用作慶祝生日的氣球，牆身亦沾上疑為忌廉的白沫，由門口走進去發現地上布滿蛋糕碎、食剩的外賣、紙碟、酒樽及膠袋等垃圾；電視機、電視櫃、床單、梳化、窗簾均被弄髒。鄭錦滿批評指，疑有本地客人「慶祝生日搞到打仗咁款」，又指涉事酒店「冇得罪香港人」。

香港酒店工會同樣於社交平台專頁上載此片段，指出網上流傳酒店房間使用後的惡劣情況，亦提醒顧客應盡量保持酒店房間清潔。其發文引來網民留言，狠批事件離譜，又炮轟涉事房間使用者無公德心及無家教，另有網民指酒店方面應向涉事客人追收清潔費。

半島酒店指對事件表示遺憾，較早前已與有關客人聯繫，並已作出相應處理。同時指出該網上片段，原本只供內部參考之用，但經由不明人士透過未經授權之渠道發布至相關社交媒體。為保障及維護客人的私隱權益，酒店暫時不便透露其他有關詳情。