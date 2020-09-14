嘉里物流主席之子面試出局仍獲聘　摩根大通前一姐否認行賄

摩根大通證券（亞太）有限公司時任董事總經理梁嘉彰，被指在10年前於一間物流公司招股的過程中涉嫌行賄 ，雖然該物流公司時任主席的兒子在摩根大通證券未能通過首輪面試，並仍透過「子女計劃」聘請他任職分析員，致使該主席於其物流公司首次公開招股聘用投資銀行或機構時，優待摩根大通證券。梁否認兩項向代理人提供利益罪，案件今天（14日）在區院開審。

控罪指，被告梁嘉彰涉嫌於2010年1月19日向嘉里物流時任主席洪敬南提供利益，即聘請其子洪任毅在摩根大通證券任職，作為洪敬南於該物流公司首次公開招股聘用投資銀行或機構時，優待摩根大通證券的報酬。梁亦被指於2010年6月28日至2011年10月28日期間，以相同目的向洪敬南提供利益，即聘請其子在摩根大通證券任職。

控方指，梁於案發時為摩根大通證券亞洲投資銀行業務香港區主管，而摩根大通證券於2005年成立「子女計劃」，後曾改名為「客戶推薦計劃」，讓該公司的投資銀行家，可介紹求職人士入職摩根大通證券。而推薦過程至聘用前，須經過公司的法律與合規部（法規部）審核，以審查當中會否存在利益衝突。

梁在案發期間，提供一份僱傭合約予洪任毅，聘用前卻跳過讓法律與合規部進行審核，而所聘請對象的成績亦未符合公司入職要求等。控方指，梁當時認為洪敬南在嘉里物流中有影響力，並藉向其子提供職位，以令洪敬南發揮影響，在聘用投資銀行處理招股事宜時，予以優待摩根大通證券。雖然嘉里流公司最後並未聘請摩根大通證券，但控方認為被告做出上述行為時，存在賄賂意圖及構成犯罪。

控方會傳召證人及呈上梁與同事之間來往的電郵內容等文件，以證明梁的意圖，包括在2010年1月10日的電郵，當中提及洪任毅的成績及未能獲得第二次面試機會，但卻提議可以透過「子女計劃」讓他入職摩根大通證券。而在同月19日的電郵，被告續詢問及得知洪任毅可獲入職，同月27日便已有一份僱用合約以聘請洪任毅，合約期2年，生效日期為6月，而洪任毅則在2月簽署合約，期間並未經過法規部的審核或明確准許。

根據雙方同意事實，洪任毅在於2010年1月27日獲摩根大通證券聘為合約分析員，為期兩年，年薪約54萬港元及有18萬港元房津，他其後年薪增至64萬港元，而洪任毅於2011年10月因家庭理由而辭職。