疫下逾半照顧者每日投放17小時　團體促當局加強支援

葵涌邨早前發生倫常謀殺案，有母親疑因壓力爆煲勒斃智障兒子，引起各界關注照顧者支援不足情況。有團體在今年4至6月訪問約450名照顧者，發現有51.4%受訪者的每日平均照顧時數高達17小時，較疫情前的26%大增約一倍；超過70%認為政府的支援政策不合格。團體認為，疫情下不少日間中心等服務暫停或局部開放，令照顧者壓力大增，亦令政府支援不足問題更顯著，建議政府降低照顧者津貼的門檻，並設立交通定額津貼。

關注殘疾人士照顧者平台今年4至6月，以網上問卷及電話訪問約450名照顧者，發現超過4成受訪者照顧殘疾家人超過15年；74%收入不足2萬港元，屬低收入家庭；對於政府的經濟、喘息服務、以及情緒支援等協助，均有逾70%受訪者給予不合格分數。

照顧者陳嘉儀指出，自己與父親均患有小腦萎縮症，惟父親病情更為嚴重，須以輪椅代步，亦無法清楚表達意見，要依靠她照顧。她稱，疫情下不少日間照顧中心關閉或僅作局部開放，因而令她失去喘息空間，情緒變得敏感易怒，「可能叫我拎包餅都會發火」，亦曾出現自殺念頭。她認為，如平日可以出外看一場電影或喝一杯咖啡，已足夠放鬆情緒。

平台指，照顧者「以老護老、以殘顧殘」情況普遍，加上疫情持續多時，不少照顧者均身心俱疲，難以支撐下去，促請當局為照顧者制定完整支援政策，包括取消照顧者津貼不能同時領取其他資助的限制，設立照顧者定額交通津貼等，並建議社福機構安排殘疾學員輪流到中心，以紓緩照顧者壓力。