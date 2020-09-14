政Whats噏：76%受訪者望全部泛民議員辭任　最想踢走民主黨

第6屆立法會將延任不少於1年，但民主派議員舉棋不定，要等埋民調結果才決定係咪接受延任。繼早前先後2次民調分別有逾6成及近5成市民反對民主派延任後，今日(14日)又有研究所公布相關調查結果，顯示有76.2%受訪者認為泛民主派議員應該全部辭任，但相信泛民又當睇唔到喇。

公民社會研究所喺本月6日至10日期間，訪問咗逾2500名18歲以上嘅選民。結果顯示，有約76.2%受訪者認為泛民議員最好全部辭任，而最應該辭任的政團，依次序為民主黨(77%)、人民力量(68.9%)、香港本土(63.16%)、公民黨(62.94%)、教協(61.5%)及熱血公民(49.36%)。

其實香港民意研究所之前做嘅2次調查，分別只有20%同35%受訪者支持民主派議員延任。而胡志偉當時話民調結果係參考性資料，然後10幾位民主派議員又要整多個民意調查，話畀市民多啲時間消化喎。如今又再多1項調查叫班泛民辭職，睇嚟要等到香港民研為佢哋度身訂造嘅民調結果出爐後，佢哋先至會承認結果。