疫情緩和澳門大賽車料如期舉行　衞生局評估後稱風險可控

澳門疫情緩和多時，至今日(14日)已連續80天沒有新增新冠肺炎病例，當地年底將舉辦多個大型活動。其中，第67屆澳門格蘭披治大賽車將於今年11月19至22日舉行，澳門政府表示，從整體平衡社會利益及風險程度考慮，認為賽事是澳門歷史悠久的標誌性活動，經評估後認為舉辦該活動的風險可控，而且對澳門旅遊業復甦有幫助，亦符合社會利益。

山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，澳門已進入常態化抗疫階段，即不違反疫情防控原則及措施下，最大程度恢復社會運作、經濟活動、居民生活動學習等。他指，根據目前防控規定，所有由外國進入澳門人士都要隔離14天，另需在隔離期開始及結束前，進行兩次病毒核酸檢測，呼籲澳門居民放心。羅補充指，澳門行政長官曾於3月18日批示禁止外國人進入澳門，但禁令基於公眾利益時可豁免。

至於十一酒會方面，澳門當局將制訂指引，要求所有出席酒會或社團飲宴的人士做核酸檢測，細節稍後將公布。衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，發出相關指引是為了做好防疫工作。