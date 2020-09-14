黎智英煽惑未經批准集結案　25名被告明午西九龍法院提訊

支聯會今年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維園舉行燭光晚會悼念六四事件31周年，當時已有數案在身的壹傳媒黎智英當日亦現身維園。警方經調查後向黎智英、李卓人連同多名支聯會常委等人發出傳票，分別控告他們煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等罪，至今先後有合共25人被控，他們將於明天(15日)下午在西九龍法院提訊。

警方最初向黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣副召集人陳皓桓等合共13人發出傳票，控告他們煽惑他人參與未經批准集結罪，指他們於於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。 他們於明天在西九龍法院再提訊。

上述13名被告已於早前在西九龍法院提訊。警方其後再發出傳票，加控部分被告其他罪名，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12被告均被加控明知而參與未經批准集結罪，而李卓人另再被加控舉行未經批准集結罪。

警方也向另外12人發出傳票，控告他們明知而參與未經批准集結罪，他們包括前立法會議員梁國雄、何秀蘭、民主黨胡志偉、支聯會梁國華、立法會議員朱凱廸、前香港眾志黃之鋒、羅冠聰、袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、何桂藍、張崑陽。他們於明天下午在西九龍法院提訊。

羅冠聰在警方發出傳票前已經逃離香港，更因涉嫌違反《港區國安法》而正被警方通緝，他明天將會缺席聆訊。