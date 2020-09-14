去年831灣仔暴動案　警作供遭質疑前後不一

香港社工總工會理事陳虹秀等8人被控於去年8月31日在灣仔參與暴動，案件今日（14日）續審。拘捕首被告余德穎的警員陳澤鈞繼續作供，遭辯方質疑其口供紙及警員記事冊，跟他庭上的供詞有多處出入，有「作古仔」之嫌。辯方指他不管對方是否示威者，凡是見到穿黑衫黑褲、戴頭盔及防毒面罩、「行得慢」的人便隨意拘捕。陳否認「作古仔」，強調是按照觀察，判斷疑犯有涉嫌參與非法集結才作出拘捕。

代表首被告余德穎的大律師指出，陳在庭上提及曾目睹包括余在內約20人在大嗌「死黑警」、「黑警死全家」的口號。但辯方指出，他在記事冊及口供紙絕無提及「死黑警」的字眼，只提及當時四周有人大嗌「光復香港時代革命」的口號。

另陳提到唯獨余穿白色長襪，因此他特別留意到余，又稱余不但用長遮指住警員，更用力將遮敲打地下做出挑釁警方的動作，惟他在記事冊及口供紙並無記下上述細節。

辯方更指，就余被捕的過程更有3個不同版本，質疑陳的供詞前後不一，他在事隔一年向法庭說出的版本或許是「搞錯記錯」。但陳表示不同意。

大律師指出，當日余並無嗌口號，亦沒用長遮敲地挑釁警察。他跟案中第7被告莫嘉晴是情侶，余被警員撲倒地上後仍不忘護花，最終被捕。辯方指出，余沒有參與非法集結，更沒參與暴動，陳答：「係咪暴動唔係我界定，我無意見」。

代表莫嘉晴的大律師亦質疑陳不斷更改口供，而他聲稱余用雨傘挑釁警方，但就沒有檢取該雨傘作證物。陳解釋，因為當時環境混亂，他制服余候已不見他拿著雨傘。