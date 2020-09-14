政Whats噏：豪宅割價求售　葉劉：富豪走佬響警號

港島半山寶雲道係熱門嘅行路線，議員葉劉淑儀尋日(13日)去行山時發現沿路布滿樓盤廣告，幾乎所有燈柱、欄杆同涼亭都貼滿大量放售物業嘅街招，葉劉指情況顯示有富裕階層打算撤資離港，可能係因為生意或投資失利，亦可能係對香港缺乏信心甚至徹底死心，認為市民對香港響起「信心危機」嘅警號。

葉劉指呢啲廣告有一個共通點，就係豪宅盤，全部位於傳統高尚地段，同時更表明放售單位係「割價」同「急售」。葉劉認為自從去年反修例示威造成社會動盪，加上今年疫情影響，唔少有錢人生意轉差，又對香港失去信心，看淡前景，所以咪離場囉。

葉劉話呢啲街招嘅樓盤儘管大減價，但年輕人仍然無法負擔，所以佢推測部分年輕人對香港失去信心先會發起示威。佢又話《港區國安法》實施後，暴力示威雖有所減少，但都只能夠解決犯法行為，解決唔到市民深層嘅不滿，市民亦唔相信香港經濟能夠復甦。

佢覺得香港社會絕對唔係「一次性派錢」或者短期惠民措施就可以解決問題。控制疫情固然係當務之急，但政府都要令香港市民同來自世界各地嘅人士，對香港重拾信心同希望，例如降低樓價，同埋増加青年人向上流動嘅機會。