周三起小部分學生可回校半天　有學校安排中六生補課

教育局早前公布，學校可因應校情，在本月16日起，先讓小部分學生回校進行不多於半天的學習活動，人數以全校6分之1學生為限。由於中六生明年需面對公開試，有學校在當日先安排他們回校補課半天，座位之間保持距離，下午再繼續進行網上教學。

位於九龍塘的瑪利諾神父教會學校，校長何力生表示，在16日當天會先安排中六生回校補課，學生會上3堂課，然後回家吃午飯，下午再由網課接力。他表示，由於該校中六生1班約有20多人，而部分選修科人數較少，故在保持座位距離後，仍足夠容納全班學生。

他表示，任何人進校前需量體溫、書桌亦會噴灑消毒塗層，做足防疫措施。位於樂富的樂善堂余近卿中學，校長劉振鴻表示，由於有家長對於疫情仍有擔憂，故容許中六生選擇在16日起的1周是否回校補課，現估計有8至9成學生回校。

他又指，屆時會讓學生分組上課，例如分6組，每組約15至20人。該校會要求學生回校前填寫健康申報表，回校亦需量體溫、使用搓手液、分流學生往如廁、小食部暫不開放，但會在指定範圍加裝隔板，讓學生小息時吃小食。