壹傳媒執行董事突增一人　委任《台蘋》陳裕鑫

陳裕鑫現年57歲，現為《台灣蘋果日報》社長及曾擔任《台灣蘋果日報》總編輯，以及《壹電視》總編輯暨聯席總裁。於2001年加入集團前，曾分別出任《新新聞》、《明日報》及《勁報》總編輯。他畢業於國立台灣大學，獲政治學士學位。除上文所披露外，並無於壹傳媒擔任任何其他職位，且於過去3年，並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

陳氏現時與壹傳媒一間全資附屬公司蘋果日報出版發展有限公司簽訂僱傭合約，惟須根據公司組織章程細則輪席告退及重選連任。陳有權收取年薪682.77萬新台幣，及參考其職責、集團表現及盈利和行業市場基準釐定的酌情高級行政人員花紅。他亦有權收取董事袍金每年20萬港元(須經公司薪酬委員會檢討及董事會不時參考其職責及當時市況的批准)。其酬金將獲每年檢討，並根據股東於公司股東周年大會上授出的權限。

目前陳氏於公司股份中擁有536,480股權益。