詐騙好友200萬元後潛逃內地　無業漢涉巨額詐騙遭起訴

澳門1名44歲無業漢以做生意要融資為由，涉詐騙童年好友200萬澳門元，並潛逃內地。疑犯失聯後，受害人向檢察院舉報，司警接手後要求內地協助，內地公安於9月11日拘捕疑犯，並移交司警跟進。司警以相當巨額詐騙對其落案起訴，已移交檢察院跟進。

涉案男疑犯姓易，為44歲澳門居民，報稱無業。受害人與易某自小相識，疑犯得悉受害人因出售寓所賺獲388萬澳門元，訛稱做生意需向銀行融資，並要求受害人將200萬澳門元暫存其名下銀行帳戶，證明他有足夠存款，以增批獲貸款的可能性。

受害人未虞有詐，先後兩次存款入疑犯戶口，惟疑犯事後一直未肯還款，更與受害人斷絕聯絡。受害人追款不果懷疑被騙，透過律師向檢察院舉報，司警按檢察院要求介入事件，期間發現疑犯從未向銀行貸款，並已潛逃內地。

司警透過國際刑警，要求內地警方協助，於本月11日收到內地公安通報，得悉疑犯已落網，轉交司警接收。盤問期間，疑犯否認詐騙，但承認曾收取受害人200萬澳門元款項，因無力償還，遂潛逃內地，惟拒絕交代款項下落。