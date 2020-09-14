2項海濱設計比賽獲近百作品　冀打造新打卡勝地

維港兩岸長逾10公里，將於未來數年完成美化工程。海濱事務委員會預留約400萬港元，舉辦2項設計比賽，挑選一個具標誌性的字型藝術裝置及20項公共傢俬，放置在海濱活動區，以打造全新「打卡」勝地。不少港人早前飽受餐廳全日禁堂食之苦，有評審委員認為事件反映本港室外飲食空間匱乏，希望參賽者能設計出各類桌椅，讓勞碌的打工仔能坐下「醫肚」。

海委會聯同發展局海港辦事處，近日舉辦「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽及海濱公共傢俬設計比賽，在各區海濱物色4個活動區，冀透過放置優勝作品，美化海濱並提升社區對海港的歸屬感。2項比賽上周截止報名，至今共接獲近100份參賽作品。

評審委員會將於「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽的參選作品中，挑選具標誌性及觀賞性的字型藝術裝置，安裝在位於港島屈臣道以北、即將興建的「東岸公園主題區」內，預算上限是100萬港元。

至於海濱公共傢俬設計比賽，則會挑選出20項融入維港標記的公共傢俬，擺放於大角咀海輝道海濱花園、灣仔「水上運動及康樂主題區」，以及「渡輪碼頭畔主題區」，每項作品的預算上限是15萬港元。委員會期望，相關作品在海濱長廊擺放至少5年。

有委員透露，希望冠軍作品能化身成海濱新的「打卡位」。而疫情亦突顯市民欠缺「落腳點」，他希望比賽能為海濱增添桌椅等公共傢俬，讓市民能坐下、舒適地用餐。