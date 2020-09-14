工程延誤近一年　龍尾泳灘暫啟用無期

耗資逾2億港元興建的大埔龍尾泳灘，原定去年底完工，惟受疫情影響，建築材料供應延誤，至今泳灘大樓部分仍未完成，土木工程拓展署預計今年第3季整體工程才大致完成；由於有關工程延誤近1年，泳灘暫時啟用無期。

根據當局去年9月向大埔區議會提交的工程進度報告，龍尾泳灘部分原定於去年9月完成，同年12月完成泳灘大樓部分。工程範圍包括建造一個200米長沙灘及護沙堤、建造泳灘服務樓、收費停車塲，以及相關的行人路、護土牆、雨水及污水排放糸統等。

不過，土木工程拓展署稱，受疫情影響，建築材料的供應延誤，現時泳灘及鋪設停車場路面工程已接近完成，泳灘大樓上蓋結構亦大致完成，正進行內部裝修及機電設備安裝工程。該署預計整體工程將於第3季大致完工，工程預算總造價將在核准範圍內。

大埔龍尾泳灘工程於2018年中開展，有監察龍尾的環團人士指出，泳灘施工期間，靠近大美督的泥灘水質變差，海洋生物種類急降逾8成，現時在該處泥灘出沒的管海馬數量大減，僅餘下一些對水質要求不高的物種，包括海牛、海星等。估計與鋪沙工程令附近泥灘水質變差有關。

土拓署回應指，根據施工前期已鎖定了5種目標海洋生物，包括蝦虎魚、魨魚、海星、海膽及海參進行搬遷後的監察。而魚類專家監察過程中，沒有發現被搬遷的兩隻管海馬，牠們可能已經離開了汀角東的水域。專家曾多次發現其他健康的管海馬，反映汀角東水域適宜管海馬居住。