屯門都城餐廳疑爆疫　傍晚提早關門消毒

繼深水埗萬發海鮮菜館曾有2名確診者光顧後，衞生防護中心公布屯門鄉事會路的都城餐廳亦有3名食客中招！中心今(14日)表示，3名確診者中，2人是親屬關係，與另一食客則互不相識，擔心餐廳的職員中有潛在隱形患者，故會安排30多名職員進行檢測，並建議相關食肆應暫時停業，完成大清洗後重開。

東網記者今午到都城餐廳視察，該店今天仍照常營業，現場有小量食客在餐廳內用膳。餐廳負責人英姐表示，今午才得悉有光顧過的食客確診，故仍在營業，餐廳日常有例行清潔，職員均已作檢測，故不太擔心餐廳有播毒危機。該餐廳原定完成今日晚市才停業，惟其後突然決定提前於傍晚6時關門，有員工稱已參與全民檢測，明日會再交深喉唾液樣本再次檢測。

屯門區議員林健翔其後亦於社交網站發文，指都城餐廳將會在今晚及明天進行消毒，又稱清潔工友剛剛已清洗餐廳外的走廊。

有食客則表示，剛剛得悉曾有確診者光顧該餐廳，但表示不太擔心，因各區均會出現確診者，認為做好個人衞生便足夠。