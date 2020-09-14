周日起4次賽日　公眾及持優越卡者可訂位入場

香港賽馬會已獲政府准許，可於9月20日、9月23日、9月27日及10月1日舉行賽事。因此該會宣布於以上日子舉行的賽事將有以下特別安排︰

1. 於9月20日、9月23日、9月27日及10月1日舉行的賽事，該會將開放部分場所予優越卡顧客及公眾人士訂座。除練馬師、騎師、相關職員及董事外，只容許已預先訂座並獲該會核准的馬主、遴選會員、會員、優越卡顧客及公眾人士與最多三位同行賓客進入馬場。所有人士須遵守公共衞生保護措施，包括在入場前接受體溫檢查、填寫健康申報表及在場內佩戴外科口罩。任何於賽馬日前14天內曾前往外地的人士不會獲許入場，獲港府豁免檢疫隔離需求的人士除外。除了實施公共衞生保護措施外，該會也會在馬場入口執行標準的保安措施，以確保馬場的安全。

2. 為符合政府所訂明，在馬匹亮相圈內聚集群組的條件，馬匹亮相圈僅會容許每匹參賽馬匹最多兩名馬主/賓客進入。馬匹亮相圈內將實施特別措施，以確保馬匹亮相圈內每個人群之間最少有1.5米的社交距離。

3. 除頒贈獎盃及於各場賽事後在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照外，馬場內不會進行慶祝安排或儀式。在頒贈獎盃及為頭馬馬匹及馬主拍照時，每次僅會容許最多四人參與。

4. 馬場內餐飲設施的營運將全面遵守食物及衞生局局長就餐飲業務發出的各項要求。例如，每張餐桌只會容納不多於四人同坐及桌子之間最少有1.5米距離。

5. 優越卡顧客及公眾人士可由9月15日中午12時起預訂9月20日、9月23日、9月27日及10月1日賽馬日所開放的場所，並必須於進入馬場前一天在網上填寫及提交電子健康申報表。

6. 於9月20日、9月27日及10月1日舉行的賽事，第二座看台停車場將會開放，但彭福公園停車場則會關閉。此外，港鐵東鐵線不會停馬場站，公眾人士可使用1號或7號入口進入馬場。於賽事完結後，該會將安排免費接駁巴士由沙田馬場前往沙田排頭街。接駁巴士內將實施特別措施，以確保適當的社交距離。

7. 於9月20日、9月27日及10月1日舉行的日馬賽事期間，沙田馬場將開放以下設施︰馬主廂房一樓、馬主廂房三樓、馬主廂房六樓、七樓董事廂房、七樓遴選會員廂房、六樓及七樓私用廂房、賞駿台、二樓會員私用廂房及馬會廂房、四樓會員廂房(會駿廳、百合廳、六十年代)、五樓的新天地(跑道旁及亮相圈旁)、風雲軒、際會軒及Y Box、D709廂房、競駿會(五樓及七樓)、駿軒、萬里軒、喜馬當先、百勝廳、沙田永勝冰室、駿星匯及出閘。此外，當天賽事設有馬場雙邊投注，跑馬地馬場將開放以下設施：五樓的遴選會員廂房、馬主廂房七樓、會員看台第二座三樓的長勝廳及會員看台第二座七樓的會賢廳。以上設施也只容許已預先訂座並獲該會核准的人士進入。

8. 於9月23日舉行的夜馬賽事期間，跑馬地馬場將開放以下設施︰馬主廂房二樓、馬主廂房三樓、馬主廂房四樓、馬主廂房六樓、馬主廂房七樓、五樓的遴選會員廂房、四樓至六樓的董事廂房、賞駿台、長勝廳、會賢廳、會員看台第三座一樓的亮相私用廂房、風雲軒、Y Box、銅爵居、競駿會Sports Bar、Dining Room及Hong Kong Kitchen、會員看台第三座五樓的贊助商廂房、會員看台第三座三樓的D306廂房、會員看台第三座七樓及八樓的Topaz、勝於藍、萬里軒、月貝凡、駿軒、先駿廊、跑馬地永勝冰室、祿怡冰室及滿貫廳。以上場所由晚上十時起停止供應食物或飲品在場內進食或飲用。此外，當晚賽事不設沙田馬場雙邊投注服務。

由9月16日起，除賽馬預售日外，全港場外投注處(正進行內部工程的場外投注處除外)，也會於夜馬舉行當天由上午9時30分至下午5時開放，提供賽馬投注服務，並會繼續於非賽馬日提供顧客服務。所有顧客在進入場外投注處前須接受體溫檢查，並須在場內佩戴外科口罩。所有顧客和員工在場外投注處內逗留期間必須遵守港政府頒佈的社交距離及群組聚集限制。