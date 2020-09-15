疫下家暴激增7成半　社工建議長者攜備平安鐘走佬袋 　

蔡詠貞表示，家人之間如有衝突，應先避開潛在危險，並盡快尋找協助。（何天成攝）

家庭暴力個案在疫情下激增。由於全港學校停課、部分市民在家工作，一家人竟日留在家中「困獸鬥」避疫，爭執此起彼落，更容易催化家暴。有機構自今年2月起，每月平均接獲200多宗新求助個案，7個月間求助多達1500宗，較去年同期急升8成7，當中不乏家庭暴力、懷疑被虐的個案。有男長者因提醒妻子要消毒，而慘遭「叉頸」險窒息。社工提醒一家人應互相體諒，有需要時應盡早求助。

上述個案中的7旬李伯，與妻結婚逾40年，2人間中有爭執。李伯近月因擔心疫情嚴峻，叮囑老伴要小心處理在外帶回家的物品，惟老伴感到囉唆及不耐煩，以粗言穢語回應，更動手「叉頸」令李伯險窒息。他感到非常害怕，因此按動平安鐘向社工求助，始揭發李伯原來受虐長達5年以上。

李伯個案非單一例子，長者安居協會的數字顯示，今年2至8月接獲1500宗新求助個案，當中有545宗涉及情緒支援，較去年同期上升7成6，涉及家庭暴力或懷疑被虐的個案更大增7成半，具自殺風險的個案亦有90宗，按年增5成半。

該會的社區關顧服務社工督導員蔡詠貞表示，疫情下一家人被逼在家「困獸鬥」，爭執因而增加，惟不少長者因擔心會影響或刺激另一半，以及怕破壞關係而不敢求助。蔡提醒，家人之間若發生衝突，應先避開潛在危險，以免再互相刺激，並盡快尋找協助。

長者安居協會會為懷疑被虐長者安排危機演習，並提供暗號，供長者學習遇到危機時，可透過平安鐘向社工講出暗號，並由職員代為報警。蔡指，以李伯為例，對方在求助後獲轉介至社會福利署，該會亦為他進行危機演習，李伯對於有人可保護其安全，感到安心。

蔡又建議長者可隨身攜帶平安鐘，方便隨時求助，並預先準備「走佬袋」，袋中包括裝有身分證、銀包、小量衣物等，以備不時之需。