擬回澳洲港人被國泰5度取消機位　無法見家人最後一面

國泰航空安排失當，接二連三打亂港人行程，國泰因未有針對各國入境限制作規劃，一再取消乘客機票，有計劃返回澳洲的港人無奈滯港近3個月，機位被取消5次，期間家人離世亦未可見最後一面；工作亦被迫停薪留職，造成嚴重的心理及財政壓力。亦有國泰乘客訂購了由香港飛往澳洲的機票，但臨行數日始被取消機位，方寸大亂。

澳洲籍港人陳小姐(化名)移居澳洲逾15年，早已在當地落地生根。她在年初因需照顧患病的父親回港，至其病情穩定便在6月預訂了7月返回澳洲的機票，但不料澳洲政府實施出入境隔離措施，她的機位不斷被取消。上月陳小姐的親人處於彌留之際，正當她渴望可以趕回澳洲見其最後一面、她的機位再次被取消，親人最後黯然離世，她哭訴：「連最後一面都見不到，我好自責。」

除心理負擔外，事件亦令陳小姐財政壓力大增。陳在澳洲從事幼兒教育工作，但事件令她滯留香港無法上班，現時停薪留職；加上其父親的居所空間不大，陳小姐不願影響爸爸休養，因此現時租住酒店，入不敷支。她已改訂下月25日的機票，但國泰至今仍未能保證她可上機，令她焦急萬分。

李太(化名)與丈夫早於今年5月已購買直航機票，打算聽從兒子的勸告移居澳洲、甚至退租在港住所，但不料在臨行前3日獲國泰航空通知無法上機，現時只可拿著僅餘的3個行李箱租住酒店，進退兩難。她表示批評國泰：「理由太牽強，明明幾個月前都知啲措施，有乜理由起飛前3日先通知！」二人得悉消息後已立即重新預訂下月的機票，更以約2.4萬港元差價改訂商務客位，希望可以盡快與兒子團聚，她嘆：「我依家連衫都無幾件喺香港。」

國泰航空回覆本報查詢時表示，為控制新型冠狀病毒疫情擴散，澳洲政府嚴格限制經國際航班入境悉尼的人數，並不定時分配每間航空公司所得之載客限額。國泰航空收到當局通知獲分配的8月份航班載客限額後，已盡快通知受影響乘客，並免費為乘客提供仍有機位之航班選擇或全數退款，強調澳洲政府就新型肺炎病毒所實施的入境措施並非航空公司所能控制範圍之內。