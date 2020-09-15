港區國安法：歐洲領導人關注香港新疆問題　中方強調維護國家主權

歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席萊恩、歐盟輪任主席國德國總理默克爾，周一（14日）與身在北京的中國領導人舉行視像會議，雙方就《港區國安法》、新疆問題進行討論，中方表示上述問題是維護中國國家主權，堅決反對任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，干涉中國內政。

會上，米歇爾等人表示對《港區國安法》表示深切關注，歐盟及成員國均一致同意，希望中方聆聽民主的聲音，維護港人權利及自治權；米歇爾又指，雙方討論了新疆的人權問題，中方似乎願意允許歐盟的外交官到訪新疆，以查看當地正發生的事情；而默克爾認為，有關少數民族的問題必須解決。

據中國官媒報道，中方在會上就涉港、涉疆問題闡述中方的原則立場，強調涉港、涉疆問題的實質，是維護中國國家主權、安全、統一，以及保護各族人民安居樂業的權利；中方堅決反對任何人、任何勢力，在中國製造不穩定、分裂及動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。另就人權問題，呼籲各國應首先做好自己的事情，並相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題。中方反對搞雙重標準，願同歐方本着相互尊重的原則加強交流。

針對新冠肺炎疫情在全球大流行，中方表示，中歐要團結合作，共同促進世界經濟復甦；並加強疫苗研發合作，讓疫苗成為普惠可及的全球公共產品，充分照顧疫苗在廣大發展中國家的可及性和可負擔性；亦要有序恢復人員往來，為貨物跨境流動提供便利。