田徑班30人上堂涉違禁聚令　康文署職員僅口頭勸喻零票控

政府上周五(11日)起將禁聚令由2人放寬至4人，惟東網發現有田徑班在禁聚令下「偷雞」開班，學生、教練群聚人數多達近30人。康樂及文化事務署職員目擊違規事件，但僅發出口頭勸喻，毫無阻嚇作用。康文署回覆指，截至本月10日，共發出逾3.8萬次口頭勸喻，但票控宗數竟為零。有議員批評於疫情持續的情況下出現違規情況不理想，亦對相關部門的做法表示失望。

康文署早前重新開放運動設施，並放寬市民於室外運動時毋須戴口罩，惟限制跑道最多只可容納200人，並要求使用者須遵守禁聚令。運動設施甫一開放，大埔運動場已有田徑班進行教授，事發時禁聚令限制人數雖是2人，但學生、教練，連同家長一行人數多達近30人。其他使用者發現田徑班訓練期間沒有戴口罩的情況下多人聚集訓練、聊天，曾對此作出勸喻，但卻遭到無視。

東網記者到場視察，發現田徑班有2節，首節教練連學生近10人，黃昏時段的第2節才是「重頭戲」，教練連同學生已有近30人，由於運動場看台仍然關閉，不少家長於跑道旁觀看子女訓練。學生於課堂期間時常聚集談天，教練亦未有阻止，恐有播毒風險。期間康文署職員有口頭勸喻指不能聚集，但學生們分散一會後又打回原形。有家長於康文署職員作勸喻時質問道，小朋友於家中已一段時間，訓練一下、跑一下、同朋友玩一玩有甚麼問題，惟其後亦未有勸喻子女做好防疫措施，保持社交距離。

據康文署職員向東網記者透露，票控工作只能由警方及事務經理負責，但經理不在該運動場時，只能作口頭警告，並表示已盡責任。康文署回覆指，當日下午約‪5時‬，大埔運動場場地主管發現有群眾聚集進行訓練，已即時作出勸喻有關人士必需遵守保持社交距離的限制，不得進行多於法例規限人數的群組聚集或訓練，每組並需保持最少一點五米的社交距離。又指截至本月10日，康文署職員曾就禁聚令作出逾3.8萬次勸喻，但未曾發出定額罰款吿票。

議員郭家麒批評情況不理想，表示現時疫情反覆，市民理應保持警覺。郭又指，相信康文署有執行禁聚令的能力，包括向勸喻不果的市民發出罰款告票，惟把關不力令人失望。