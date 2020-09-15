洗黑錢家族擁千五萬存款及兩紅磡物業　六千宗大額交易惹疑

一個平凡的五口家庭，頓變成洗黑錢家族，短短數年間涉嫌清洗最少三十億港元黑錢，並擁有三千萬元資產，包括一千五百萬元銀行存款，以及兩個分別在前年及今年初購買、同位於紅磡總值一千五百萬元的物業，涉案家庭成員背景及其財務狀況，與名下個人銀行帳戶內的大額交易極不相稱，因而引起海關懷疑。

據悉，涉案一家五口，居於紅磡一個唐樓的單位，父親現年五十八歲，曾任職文員，已告退休；母親現年六十二歲，曾任職茶餐廳，現為家庭主婦；長子現年卅四歲，在一間公用事業機構中任職技術員；次子現年三十歲，在涉事找換店任職經理；幼女現年廿五歲，與長兄在同一間公共事業機構中任職客戶服務員。

海關調查該家庭的背景和財務狀況，發現他們每月收入介乎一萬五千元至三萬元不等，總收入只有約七萬元，但卻擁有龐大資產，除一千五百萬元存款，亦包括兩個分別位於紅磡海濱南岸及黃埔新邨的單位，令人匪夷所思，不排除與次子在涉案找換店任職經理，對如何進行資金調動瞭如指掌有關。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，案件最初收到情報，直指該五人家庭中的長子，其戶口出現多次不尋常大額交易，其後發現整個家庭都有涉嫌參與洗黑錢活動，繼而揭發他們從前年開始從事懷疑洗黑錢活動。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，被捕一家五口過去進行超過六千宗大額交易，涉及三十億港元，每人所負責的資金相若。該家庭成員將款項不斷過戶，部分又用作購買物業，其手法屬於典型慣常洗黑錢方式。鄧指出，次子在涉事找換店中任職經理，而該找換店持牌人又與該洗黑錢家庭有關，曾將一億七千萬港元分別轉至涉案家庭的母親及長子戶口，因此調查再延至找換店範圍。