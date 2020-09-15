探射燈：外賣仔逆行衝燈　淪路霸險象環生

不少單車速遞員無視交通規則，甚至駕駛電動單車及滑板車，法律界人士指騎車者違法有機會被判監及不獲保險賠償。

禁聚令下，外賣速遞公司生意暢旺，但部分「外賣仔」卻為馬路增添危機。東網發現不少單車速遞員無視交通規則，逆線行車及衝紅燈，甚至有人駕駛電動單車及滑板車衝上行人路。今年涉及單車的死亡數字創近年新高，警方向違規電動車的執法數字亦大幅飆升，法律界人士指騎車者必須遵守交通規則，否則有機會被判監禁及不獲保險賠償。

早前有未成年單車速遞員違規衝燈遭私家車撞傷，但不少外賣仔工作時仍險象環生。日前在旺角，有外賣仔騎着單車於弼街逆線行車，一輛私家車剛巧駛出，單車手急忙閃避；亦有單車手在旺角道逆線而行。銅鑼灣怡和街周末下午，10分鐘內至少15輛外賣單車在汽車和行人之間左穿右插，當中包括不少南亞單車手，部分更駛入電車路；亦有車手一手控制單車，一手聽電話。

在荃灣大河道一帶，半小時內有至少20名包括駕駛電動單車及電動滑板車在內的外賣仔，有人違反不得右轉的告示在紅燈時衝燈轉入路口，險與貨車相撞；有人駕駛電動單車在馬路飛馳後直衝行人路，亦有電動滑板車在行人路上高速行駛。元朗教育路同樣有外賣車手衝燈及逆線行駛。

運輸署數字顯示，今年首8個月已有近1600宗涉及單車的交通意外，13人死亡。警方就電動可移動工具的執法數字亦大幅飆升，去年下半年僅12宗，今年首8個月已有182宗。

「揸電動單車或滑板車係會被控無牌駕駛同冇第三者保險，有可能被判坐監！」法律界人士梁永鏗指，駕駛電動單車等未獲發牌的車輛於馬路上行駛，等同無牌駕駛，亦因電動單車並非合法車輛而有機會不受保。

形動單車主教練陳政烜指，在馬路上踩單車法律上與駕駛汽車無異，違反交通規則會被警方檢控，他又指外國不少地區都有劃分單車專用車道，香港卻要與汽車共用馬路，風險較高。

運輸署發言人指，根據《道路交通（交通管制）規例》，任何人無合理辯解而不遵守交通燈號或道路標記騎單車即屬犯罪，最高可罰款1萬港元及監禁半年；電動滑板車等可移動工具屬汽車，署方一貫政策不會為之登記及發牌，在道路及私家路上使用可處罰款及監禁。警方發言人亦指，適用於汽車的規則同樣適用於騎車人士，並同受《道路交通條例》規管。