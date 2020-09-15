食環封北角街市部分出口擾民　市民越圍欄入街市防疫穿窿

位於百福道的北角街市防疫穿大窿!北角街市樓高兩層，上下層均有出入口，最近因疫情關係，食環署只開放下層七姊妹道一個出入口供市民進出，以集中為市民量體溫，但礙於街市內沒有電梯或升降機等設施，長者及行動不便者，難以徒步往二樓。記者發現不少市民隨意推開上層入口圍欄進入街市，避過體溫探測，防疫措施形同虛設，猶如「無掩雞籠」。有長者批評當局「孤寒」，情願封出口亦不設置多一個體溫探測儀，對長者漠不關心。

北角街市依斜路興建，樓高兩層，中間只設一條長32級的石梯連接，街市共有4個出入口，當中兩個位於七姊妹道，另兩個在健康中街及百福道。新防疫措施下。由上月16日起，食環署以防疫為由，只開放下層七姊妹道一個正門出入口，並設置免觸式紅外線體溫探測儀，供進入的市民量度體溫。原先居於健康村三期、寶馬臺及百福花園一帶的居民，原多使用上層的百福道出入口，直達二樓；惟現需兜大圈，行一段長斜路，轉到另一面的七姊妹道正門進入街市，再徒步往二樓買餸，在酷熱天氣下，長者身心感吃力。

本報記者到場視察，傍晚5點多為街市人流高峰期，二樓卻人流稀少，只有幾名市民經過。全幢街市只設一名保安員於七姊妹道正門看守，各個圍封的出入口只設圍欄，眼見有不少市民可輕易推開，自出自入，不需要體溫檢測，如「無掩雞籠」，防疫效果存疑。不少用此方法進入街市的長者說，要兜大圈上落斜路，又要上樓梯，未買餸已經氣咳，百福道入口較為方便，也不計較應否量體溫。

於二樓經營菜檔40多年的陳先生指，自從關閉百福道入口後，生意少近一半，明言「死路一條」！他續指，不少客人投訴行樓梯辛苦，加上戴口罩，呼吸更困難，他認為防疫措施出發點好，但應「大方啲」，增設體溫探測儀於各入口。經常買餸的街坊亦指不便，石伯狠批當局，措施不體諒長者：「我三隻腳(持拐杖)仍可以行，坐輪椅，六隻腳點算？」

食環署回覆指，現時各區街市的體溫檢測安排按街市個別情況而定，一般而言，會就街市人流及檔戶數目等因素，衡量各街市的出入口的安排，並採取彈性措施處理。當局已於36個人流較多的街市安裝體溫探測系統，並在部分街市安排員工以手提或座地式體溫探測儀為顧客量度體溫；亦在開放多個出入口的街市，彈性安排人手於未有安裝體溫探測系統的出入口。