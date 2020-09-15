網民熱話：外賣雲吞河「加料」　食客吐出發脹煙頭

疫情下很多市民都選擇叫外賣，但如果食物衞生出問題就真的令人抱怨。有網民上載相片，分享其「加料」外賣，提醒該區居民進食前先檢查清楚，以免「中伏」。

網民Tung Tung在Facebook群組「將軍澳主場」內上載數張雲吞河外賣的食物照。據網民所述，雲吞河是在將軍澳健明街一間麵店購買，惟進食時發現有異味，吐出後竟發現雲吞餡內含藏一支已浸至發脹的香煙煙嘴，無奈下只好在網上求教：「我應該點做好？」

網民閱畢貼文均認為「好惡心」，不少人表示不會再光顧該食肆；亦有網民提醒事主應向食環署投訴。

東網記者事後向該食肆查詢，負責人表示食環署已到店內調查，她表示，包雲吞的師傅並非吸煙人士，因此暫未能確定出錯源頭；而對於會否向受影響的顧客作出賠償或其他處理，她則表示需等待總公司下進一步指示。

網民有話說：

Kit Tse：唔使打去話畀店舖，直接報食環署啦

Lai Ching Man：唔睇文字仲以為係蟹柳！

Tracy Lee：可能係員工玩嘢啦，老闆請到呢啲伙記真係慘

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：