全民檢測未夠數　華昇指每天30萬個化驗額用唔盡

一再延期的全民檢測計劃昨日(14日)終結束，惟計劃推行兩周，累計只有178.3萬名市民接受檢測，以全港750萬人計算，採樣人數僅佔約23.7%。有份承包全民檢測化驗服務華昇醫學特別顧問王世華表示，現時中山公園臨時實驗室場地所使用的氣膜「放氣」後，會繼續安置在香港，而裡面的檢測儀器會運到其他地方使用，有需要時才再借調香港。

王表示，全民檢測進行期間最高峰約有600名化驗室人員在臨時實驗室工作，每日做16萬個檢測，當中約10人是本港註冊醫務化驗師。他指檢測數量較預期每天的30萬少，是由於送抵實驗室的樣本不如預期，期望政府多支持本地科學界，培訓更多化驗室人員。他相信今次大型檢測已經有助調節私營市場檢測費用，亦有信心如果在第四波疫情爆發時，再為本港提供足夠的檢測硬件支援。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，計劃至今找出32個新確診個案，涵蓋不同年齡及職業，部分人病毒量高有傳播風險。他指，部分經計劃找到的確診個案感染源頭不明，若未能及時找出，或致今波炎疫情延長，相信今輪爆發已到「水尾」，料再過多數星期可達致零確診。

他指出，香港首三輪爆發都由輸入個案引起，要預防新一波疫情，就要做好關口措施，應要求來自高危地區的人士，先做病毒檢測再上機，抵港後要到指定地方接受14天檢疫隔離，期間亦要再做兩次病毒檢測。

有份到檢測中心當值的醫學會會長蔡堅則形容，計劃整體仍有不足，包括容許有病徵的市民入場採樣，令其他在場人士及醫護人員有機會受感染，部分中心的口罩及保護衣數量較少，又指市民在排隊入場時，並未保持1.5米社交距離。他又指，最初報名參與計劃，是想觀察安排有無不妥，並認為若香港再進行大型檢測，應以較集中形式，例如只為某一地區的人士做檢測。