消委會：豐胸投訴增加兩倍　女士花百萬「胸無寸進」

女士夢寐以求曲線玲瓏的身材，令近年豐胸、美胸的廣告宣傳愈來愈盛行，惟消費者掏了腰包後卻可能變成噩夢一場。消委會曾收到豐胸、美胸的投訴持續上升，今年首8個月有9宗投訴，較去年同期上升2倍。有個案花過百萬購買療程及產品，惟豐胸效果毫無寸進，完全物非所值。消委會促設美容服務設冷靜期，專家醫學則指女性過了青春期，胸部尺碼已經穩定，一般不會增大。除了做手術外，相信沒有藥物或其他方法可以豐胸。

消委會近年接獲不少豐胸的投個案，其中楊女士希望改善體態增強自信，向A公司支付近10萬港元購買經理推薦的至尊豐胸及刺激乳管療程，對方聲稱一定能夠達到她提出的豐胸要求。當她第2次於A公司進行療程時，職員又再推銷100支活細胞精華，約8萬港元，以及另外3個聲稱有助豐胸的療程，合共42萬港元。

每次職員也會借機推銷各種療情或產品，1年間斷斷續續購買了多項療程及產品，價值數萬至10多萬元不等，惟豐胸療程幾近完成，效果不似預期。豐胸效果毫無寸進，於是楊女士向消委會求助。然而，A公司重申楊女士購買的療程已全部完成，堅拒退款，但願意送出價值70萬港元的豐胸療程予她繼續享用。楊女士對A公司非常失望，決不會再使用其服務。

另有廣告標榜可於指定時間內「升CUP」及無效退款，黃小姐被豐胸廣告影片吸引登記免費試做。完成後，職員向黃小姐推介1個經絡豐胸療程，並指該療程同樣使用免費試做時所用的儀器，再加上另外兩部輔助儀器及人手按摩，有助增強效果。

黃小姐相信對方的推薦，即時購買經絡豐胸療程及另一個去眼袋療程，合共2.7萬港元。她一直定期進行療程，但對服務亦有不滿，豐胸療程已進行3個月，惜完全沒有「升CUP」，遂提出要求履行無效退款承諾，不料該公司職員反指她購買的經絡豐胸療程並非廣告影片中的療程，無效退款不適用。黃向消委會作出投訴後，C公司與她協商並給予額外5次療程，雖心知作用不大，但她不想再糾纏下去，故此接納安排。

另有女學生預約免費豐胸療程體驗，在半裸下遭多名職員疲勞轟炸式推銷。消委會指，消費者赤身躺於床上，或會因尷尬或不好意思而更難抵擋職員軟硬兼施的攻勢，最終迫不得已付款。此舉有機會觸犯《商品說明 (不良營商手法) (修訂)條例》。消委會重申盡快設立法定冷靜期尤其重要，此舉有助遏止不良營商行為，提升業界服務質素，完善消費者 的保障。

專家醫學則指，現時的豐胸療程多數包括使用豐胸儀器、塗抹產品及按摩，然而這些儀器如何運作及產品成分如何達致豐胸，沒有足夠醫學證明。

消委會職員在今年6月至7月上旬以神秘顧客身份到10間有提供非手術豐胸服務的美容公司，發現美容院常見的推銷手法包括，藉體驗療程推銷服務、療程收費缺乏收費明細及各類儀器或產品的詳細資料，又不時游說加購療程，或指免費、優惠療程未必合用繼而推銷較貴療程、口頭報價收費只限當天的促銷伎倆，亦發現美容師相關豐胸資歷成疑，消委會提醒消費者簽署文件前先看清楚合約內容，如有不清楚的地方便不要簽署和付款。