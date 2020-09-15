消委會：行車記錄儀錄影效果參差　3款影像起格

本港人多車多，不少駕駛人士都會安裝「車Cam」以助釐清事故原因及追究責任。消費者委員會測試12款行車紀錄儀，發現錄影效果參差，有3款樣本即使於日光之下，所攝得的影像起格，影片截圖質素亦欠佳。另有7成半的樣本在光線不足的環境，無法清楚顯示前方車牌號碼。

是次測試由英國消費者組織統籌，涵蓋12款香港有售的行車紀錄儀樣本，全部可以全高清錄影，樣本的售價相差逾4倍，但「平嘢不一定冇好嘢」，測試結果發現最昂貴的「Viofo」A129 Pro Duo（$2,280）及最便宜的「Xiaomi」Mi Dash Cam 1S（$429）樣本的總評同獲3.5分。

至於整體評分最佳的為四款行車紀錄儀樣本，分別為「Transcend」DrivePro 550A、「Blackvue」DR590W-1CH、「HP」f880x、「Mio」MiVue 792 WiFi Pro，同獲最高的4分。

拍攝表現方面，12款樣本中有3款的表現差劣，容易受街燈及強光影響，炫光嚴重，即使日間光線充足，其影像亦有欠清晰，輪廓模糊兼起格，在該項目只獲最低的2點評分。7成半（9款）樣本於低光／晚間環境下的表現只有2分或以下，其中2款僅獲1分的樣本，於暫停播放影片時，均難以看清前方車牌號碼及路牌等細節。

消委會提醒，行車紀錄儀的拍攝表現除受限於硬件本身外，亦可能會受實際路面情況，如天氣等所影響，駕駛人士須慎選畫質較佳的產品，以免一旦發生事故時，若攝錄功能形同虛設，便不能成為有力佐證處理交通意外的糾紛。