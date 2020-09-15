港府指12港人蛇受內地法律審訊恰當　籲各界認清本質

12名身負刑事案件的港人上月乘快艇企圖偷渡往台灣，於內地水域遭中國海警截獲，目前扣留在深圳鹽田區看守所。港府今日(15日)表示，該12名港人因違反內地法例而被拘留，接受內地的法律審訊十分合理，強調政府將繼續積極跟進事件。

港府指，各界需認清事件本質，有關12位港人涉嫌非法跨越邊境，而被內地執法機構拘留，於內地司法管轄區範圍，接受當地法律調查及制裁十分恰當。港府又稱，每個人均需為自己行為負責，惟特區政府將基於尊重當地原則下，提供可行協助，繼續積極跟進事件。

港府又批評有本地及外國人士嘗試轉移視線，將事件與港區國安法扯上關係，把事件形容為有民主人士受鎮壓，強調12名港人當中，只有1人涉違反《港區國安法》，其他人則涉嫌違反一系列嚴重罪行，包括暴力事件、傷人、襲警等，於候查或候審期間潛逃香港，逃避法律責任。

另外，對於美國國務卿蓬佩奧質疑特區政府未有保障12名港人的權利，呼籲當局應確保對被捕人士執行適當的法律程序，港府沒有更多補充回應。

而台媒早前表示，7月有5名香港示威者偷渡到台灣，現被關押於高雄，港府則稱未有收到任何來自台灣的訊息，亦沒有接獲有關家屬求助，又表示警方昨日(14日)已向台灣查詢事件，惟暫未接獲回覆。港府強調，對被拘留於內地及台灣的兩批人一視同仁，指任何香港人涉嫌於境外違法，均會按互相尊重國際上處理跨越邊境的做法，在尊重當地原則的同時提供可行協助，不存在任何雙重標準，反而是有某些社會人士對兩批人持雙重標準。