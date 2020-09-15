香港航空承認延長無薪假機師減薪60%　已申請第二期保就業

新冠肺炎疫情重挫航空業，香港航空有傳財困纏身，早前向員工發出內部信，指擬在下月1日起，要求機師及副機師減薪60%，並下調其津貼金額，為期6個月至明年3月31日，並會推出新一輪無薪假安排。香港航空回應時承認延長無薪假計劃，機長及副機長每月的固定收入和津貼將減少60%。

香港航空表示，截至目前已有99.5%機師同意參加延長無薪假計劃。新一輪計劃由下月起至明年3月，以3個月為一周期，共涉兩個周期，即共6個月。參加計劃的機師每一周期將會在執勤一個月後獲安排兩個月無薪假，即最少放4個月無薪假，期間機長及副機長每月的固定收入和津貼將減少60%。香港航空強調，會一如既往把安全放在首位，並確保在此期間有足夠的機師執勤。

港航又指，致力保障大部分員工的工作，除了延長無薪假外，已申請政府第二期的保就業計劃，以進一步減輕業務負擔。港航會密切關注情況，並因應狀況調整或取消無薪假計劃。

港航自前年開始不斷傳出財困，財政狀況至去年更有惡化迹象，不時遭債主入稟法庭追討數以億港元計的欠款，港航並延遲發放員工薪金，空運牌照局更一度勒令港航須在限期前注入新資金及提升其庫存現金，否則或會被撤銷或暫時撤銷牌照。至今年爆發疫情，港航營運更見困難，今年2月已向員工發信稱，因疫情計劃裁員約400人，地勤人員、機艙服務員及機師等均要放無薪假。