黎智英刑恐案上訴期限將屆滿　葛珮帆批律政司未上訴引公眾疑慮

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，揚言「我實搵人搞X你」，過程有相有片，而案件亦被法庭裁定表證成立，惟最終卻黎刑事恐嚇罪名不成立，各界人士對事件嘩然。14日上訴刑期即將於本周四屆滿，惟律政司仍未有上訴動作，議員及時事評論員批律政司遲遲未有上訴，令市民對司法失去信心，促其必須在限期內盡快上訴，勿讓公眾存有憂慮。

議員葛珮帆表示，廣大市民相當關注黎智英獲「放生」一案，認為律政司事隔一個多星期仍未提出上訴實在太慢，又稱上訴屆滿日期迫在眉睫，不禁令大眾市民擔心律政司是否有問題，甚至是否已放棄上訴，或某些人可因其個人特殊身份而脫罪等。她強調法律面前應人人平等，促律政司應果斷就此案提出上訴，釋除公眾的疑慮。

時事評論員陳雲生則表示，本案已被判定表證成立，認為控方已提出足夠證據，證明事件真實性，惟最終黎智英竟獲放生，令香港市民心寒，更令人有法庭正助紂為虐的觀感，「以後市民比黑社會搞，最後係咪都會冇事？」他指律政司有責任維護社會法治，以免市民受恐嚇，質疑若律政司決定放過黎不上訴，才是真正的「法治已死」。