深井掉動物落街案　12隻康復8隻被領養

深井豪景花園今年情人節發生駭人虐待動物案，有人將動物逐隻掉落街，造成30隻動物死傷，數日後有2名男子自首，涉嫌「殘酷對待動物」被捕，惟事隔半年，律政司本月初決定不就案件提出起訴，惹全城嘩然。愛護動物協會今日(15日)表示，接收了15隻生還動物，當中3隻留醫期間傷重死亡，其他動物已全部康復，當中8隻已被領養。

愛協表示，接回的15隻生還動物中，除了3隻動物傷重死亡，其餘12隻動物分別是9隻貓及3隻龍貓，愛協接收牠們時分別有前肢、脊骨、盤骨、上顎骨裂，部份出現低溫症或氣胸。經過獸醫團隊的細心照料，全部動物已康復，愛協陸續為牠們尋家，當中5隻貓及2隻龍貓已被領養；另有1隻貓亦已完成領養手續，等待被接走。目前有1隻貓及1隻龍貓將可待領養，餘下2隻英國短毛貓分別等待牙齒護理及從感冒中康復。

愛協指曾受創傷的動物，協會的醫護團隊會依據牠們的心理狀況，在牠們的康復期內提供社會化的訓練，讓牠們重新信用人類及與其他動物相處。領養程序則與一般動物相同，會要求領養人探訪動物及安排與動物互動；透過面談了解領養人的領養動機、家居狀況、是否具備經驗等等。

對於深井豪景花園虐待動物案，律政司本月初回覆傳媒查詢時表示，審視及考慮案中相關證據後，認為現時整體證據未能支持合理機會達至定罪，故決定不就案件提控。由於《防上殘酷對待動物條例》的提控時限為半年，有指警方徵詢律政司意見後，未有足夠時間進一步搜證。案件令人關注有關條件的提控時限過短造成涉事者被放生問題，愛協曾建議將提控時限延長至3年。