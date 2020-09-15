新一期居屋最終定價6折出售　鑽石山500呎單位約售489萬

房屋委員會今日(15日)宣布，新一期居屋4個項目單位，終折扣率為評定市值折減40%，即以市值6折出售。市區地段「樓王」鑽石山啟翔苑，售價介乎218萬港元至489萬港元，一個約500呎單位原價513萬港元，經折扣調整後，約售489萬港元，減價24萬港元。至於今次最便宜單位為粉嶺皇后山細單位，售價僅117萬港元。

房委會早前預示今期居屋臨時折扣為63折，今日宣布調整成6折。該會指因新冠肺炎疫情影響經濟，據政府統計處資料指，今年4月至6月非業主住戶每月入息中位數較今年1至3月下調約5%，故該會按既有定價機制，將平均售價相比臨時平均售價下調約5%，並最終確定以市價6折出售，在採用最終折扣率以評定平均售價時，居屋發展項目的評估市值仍維持不變。

根據最終確定的平均售價，出售4個新居屋發展項目合共7047個單位及18個重售單位，總售樓收益預計為191.26億港元。扣除估計總工程費用107.23億港元後，預計運作盈餘為84.03億港元。

4個新建居屋發展項目包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7047個單位。申請日期由本月10日至下月7日晚上7時，截止後所遞交的申請表將不獲處理。另外，白表居屋第二市場計劃2020(「白居二2020」)，亦同於上述時間接受申請。