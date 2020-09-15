商人欲私人檢控郭榮鏗行為失當　法庭拒絕批出傳票

有中年男商人不滿立法會內會遲遲未能選出主席，認為是當時主持內會的郭榮鏗刻意拖延，遂申請以私人檢控方式控告郭榮鏗14項公職人員行為失當罪。裁判官經考慮後，於上周五（11日）頒下書面判詞拒絕該名商人的申請，指他未能提出證據證明相關罪行元素表面存在，而在沒有任何客觀的證據支持下，法庭難以判斷被告人主持了14次會議仍未能選出內委會主席是否合理。

裁判官在判詞指，申訴人並沒有提供任何證據，以證明客觀來說，選舉內委會主席究竟應用多少時間，或舉行多少次會議才算合理。若單純以選舉正副主席這一議題來說，舉行了14次會議仍未正式進入投票階段，看似是用了很多時間，但若仔細考慮每次會議的討論過程及內容後，法庭完全無法斷定討論的內容必定是不合理，或被告人故意容許議員作出與議題無關的討論。

裁判官續指，本案重點是被告人作為主持人是否有公平地給予不同意見或派別的議員有相同的發言機會，及讓會議有秩序及有效地進行。總的來說，裁判官認為被告人有給予不同意見的議員公平的發言機會，亦沒有容許議員過度發言。縱觀14次會議，裁判官認為被告人主持會議沒有明顯偏頗。

裁判官認為舉行會議的次數本身並不能證明任何事情，申訴人亦沒有提出，被告人如此主持會議，是違反了《議事規則》或《內務守則》的任何規則，單單指會議進行了很多次便是拖延選舉或癱瘓立法會運作，是沒有基礎及空泛的說法。

裁判官強調，被告人以立法會內委會主席選舉主持人的身份行事，法庭不應輕易干預，更遑論發出傳票，向他作出刑事檢控。