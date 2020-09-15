憂健康碼洩市民行蹤　政黨請願促停止推行

全民檢測於昨日(14日)結束，政府早前表示若香港可管控好疫情，在沒有源頭不明本地個案，及透過全民檢測提升檢測能力情況下，將盡快推出「港版健康碼」。有政黨今早(15日)到政府總部外抗議，擔心港版健康碼會令市民的行蹤受到監察，反對政府推行。

民主黨一行7人今早到政總外抗議，他們因禁聚令分為兩組站立，高舉「全面反對健康碼監控港人」橫額，又叫「私隱送中，人權全無」、「只許輪候檢測，不準排隊投票」以及「重啟選舉」等口號，其後有職員代為接收致創新及科技局局長薛永恒的請願信。

議員黃碧雲認為，一旦設立港版健康碼，政府隨時可強制市民在手機上下載程式，市民的個人資料都會受政府監控。黃又擔心，健康碼會變成社會信用系統一部分，不下載程式的市民將被排斥，無法出行，又憂系統會為市民日常生活行為評分，高分的市民將會優先享受到便利，而低分的市民在乘車以至旅遊，都會受到限制。

黃又提醒，有需要回內地的市民，須小心衡量港版健康碼與粵康碼接軌後的風險，注意個人資料及在內地的行蹤受到監察。