父涉搖晃3歲女被控虐兒　女童腦出血終告死亡

男送貨員涉嫌在深水埗的住所內虐待未滿3歲的親生女兒，導致她腦出血。該送貨員暫時被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件今（15日）在九龍城法院再訊。控方透露女童已經死亡，驗屍報告及不同醫生均指女童腦出血相信是遭搖晃引致，女童母親亦供稱曾目睹被告多次猛烈搖晃女兒。法庭把案件押後至12月8日，讓控方進行顯微鏡測試確定女童死因，期間被告須要繼續還押。

37歲被告姓劉，報稱任職送貨員。他被控於今年7月18日，在石硤尾街某單位，身為超過16歲而對一名35個月大的兒童，即女童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該女童X，其方式相當可能導致該女童X受到不必要的健康損害。

控方今在庭上透露，據驗屍及病理學家報告顯示，死者腦出血的原因，或是因搖晃引致，而不是被告所聲稱跌倒導致。警方事後曾與神經外科、兒科及眼科醫生開會，亦得出相同結論。不過目前仍需進行顯微鏡測試解剖組織，才可得出最終結論，而這個測試需時數個月，故申請把案件再押後12個星期，等候測試結果及索取法律意見。

控方續指，女童母親在錄取口供時表示，曾目睹被告在不同日子，猛烈搖晃女童8至10次。控方以控罪嚴重為由，繼續反對被告保釋。被告沒有律師代表，也無保釋申請。