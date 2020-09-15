旺角道天橋廿年仍未完工　區議員轟建築商「唔罵唔做」

油尖旺區議會交通運輸事務委員會今日(15日)開會，繼續就旺角道行人天橋興建一事作續議討論。該委員會副主席林兆彬表示，政府本在1998年預計工程會24個月就完成，但時至今日仍未完工，質疑為何當年會作此估計。

新鴻基地產代表陳芳婷指，地底情況較為複雜，因而導致工程延誤，又稱工程出現多番延誤是一種經驗，希望下次能做得更好。另一代表楊鎮豪說，工程會在明年第二季完工，而現時工程亦在進行中。他續解釋，該工程非常複雜，例如地下有不少公用設施是事先未有預計，因此須不斷對工程進行研究，加上該處交通繁忙，令到需時更長。

另一委員林健民遂批評，工程一直未有動工，直至今年新一屆議會對新鴻基地產和路政署作譴責，卻在其後一個月內復工，完全是「唔罵唔做」。

運輸署代表葉衡熙稱，有關工程完工後，署方會進行橋下行人過路處的撤除工程，天橋就會開放使用。但有委員不滿取消地面的行人過路處，會令長者過路會變得困難。

署方解釋，相關撤除工程是早已刊憲，而天橋興建就是希望減少地面交通擠塞，若興建天橋但不撤除過路處則屬本末倒置。委員會主席陳嘉朗則建議，可將過路處行人燈位時間縮短，毋須作撤除工程。

另外5月14日凌晨，正進行行人天橋延伸工程的旺角道與彌敦道交界發生車禍，1輛雙層城巴的右邊車頂撞上1個吊臂工作台，造成平台上2名工人受傷。路政署指，最近已增加相關提示，若有車輛高過5米則不要進入。