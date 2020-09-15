Dr.東：膝關節退化可致O型或X型腳 鍛煉下肢肌群可改善腳形

O型及X型腳不但影響外觀，亦可能是關節勞損及退化的警號。有骨科專科醫生表示，不少患膝關節問題的人容易有O型腳，X型腳可由足踝或髖關節問題引起，患類風濕關節炎的人亦是高危一族。腳部變形容易造成膝關節受壓，影響活動能力，甚至連行路都痛。醫生指膝關節退化的患者可透過膝關節置換手術解決退化引起的問題，並達至矯形效果。

普遍人出生後雙腳並非全直，但如果雙腳嚴重變形，可能有健康問題。骨科專科醫生沙惠良表示，一般而言可透過目測察覺雙腳是否變形，當雙足貼在一起，正常膝關節位置可容納一隻手掌位，約一厘米。俗稱O型腳的膝內翻，雙腳並立時膝關節會無法相互靠攏，相距可達一隻拳頭；俗稱X型腳的膝外翻，則指兩側膝關節碰在一起，足內踝無法靠攏。

沙惠良指出，絕大部分膝關節勞損及退化所引發的為O型腳居多，後天因素如過重、姿勢不良、運動等亦會引致腳部變形。膝關節退化普遍於中年出現，當膝內側長期受壓，軟骨日積月累磨蝕下會退化，形成O型腳。外側靭帶的扶持能力亦會變得薄弱及不穩定，急劇惡化時可在短時間內損失正常活動能力，舉步難行。

至於X型腳的後天因素普遍為由足踝或髖關節問題引起，亦可由骨折或類風濕關節炎導致。沙又指扁平足人士並不一定是高危組群，患有扁平足及高足弓不代表雙腳會變形，但膝頭受壓不一，容易引起痛楚。

沙指早期患者可透過藥物減低痛楚，亦可進行物理治療，強化肌肉及鍛煉柔軟度。部分嚴重患者會使用矯形腳箍，微調受力程度，惟過程比較辛苦。患者亦可透過膝關節置換手術解決問題，一般勞損退化者可考慮半膝置換人工骹改善痛楚，但不能矯形，加上大部分求醫者已處於後期階段，多數需進行全膝置換人工骹，解決痛楚並達至矯形效果。沙提醒大眾要多做運動，鍛煉肌群及柔軟度以預防雙腳變形，減低退化風險。

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