調查指逾70%人未受心肺復甦法訓練　遇突發心臟病患不敢施援手

拯救突發心臟驟停的病人須分秒必爭，不過，香港心臟專科學院委託浸會大學社會科學研究中心的一項調查發現，雖然超過80%受訪市民表示若遇到有人在街上失去知覺，願意提供協助，拯救意欲較6年前的同類調查多出4倍，但逾70%受訪者坦承未接受過心肺復甦訓練，即使有相關訓練的受訪者，亦只得60%會為患者施行急救，拒急救的受訪者指擔心弄傷傷者，或對自己的拯救技能沒有信心等。

心臟專科學院委託浸大於今年1至5月展開調查，共訪問578名成年人，發現願意向失去知覺的途人伸出援手的受訪港人增加了，但調查同時發現受訪港人大多欠缺急救訓練，逾70%受訪者未接受過心肺復甦法訓練，接受過「自動體外心臟除顫器」（AED）訓練的受訪者不足20%。

心臟專科學院院長陳藝賢表示，引致突發性心臟驟停的主因是心室纖維性顫動，是猝死的主要因素，拯救黃金時間只有5分鐘，每延遲救治1分鐘，死亡率就增加10%。港大早前的研究揭示，本港院外突發心臟驟停患者的存活率極低，只有2.3%。陳指愈早使用AED機進行急救，病人存活率就愈高。

為鼓勵途人向心臟病發患者施以援手，心臟專科學院提倡訂立「好撒瑪利亞人法」，免除施救者因急救過失而引致的法律責任。此外，現時不少海外地方已開始利用手機應用程式連接緊急醫療服務系統，患者一旦心臟病發，可透過手機會通知事發地點附近受過急救訓練的登記市民，並顯示出附近的AED機位置。陳指將會接觸消防處研究相關手機應用程式的可行性。