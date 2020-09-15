國泰拒絕外籍夫婦在港轉機　累客呆等10小時

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，疑安排失當令乘客行程延誤。有台灣女士在網上分享與英籍丈夫由英國回台灣的事件，她指原本計劃乘飛機由英國前往香港，再轉乘國泰前往台灣，事前已向相關部門確認2人的入境資料，惟在港機場登機時，竟遭國泰地勤人員拒絕，職員更稱英籍丈夫的入境資料或不被台灣政府承認，令二人錯失航班。二人等待逾10小時後，始獲安排其他航空公司的航班回台，直言「不知道做錯了甚麼，下次再也不敢搭乘要在香港轉機的班機了。」

網民謝芷昀在社交平台以「香港轉機驚魂記」為題發文，內文提到，本月11日她與英籍丈夫從英國曼徹斯特，乘搭卡塔爾航空到香港國際機場轉機，原本預計乘搭國泰航空前往台灣。事前2人曾向台北駐倫敦辦事處了解丈夫入台的所須文件，並申請了入境特別簽證，該處人員亦確認英國健保的新冠肺炎檢測結果獲台灣政府承認。

2人成功由英國到達香港後，準備登機前往台灣時，國泰地勤人員不讓其丈夫登機，並指因丈夫的入境資料不被台灣政府承認，更明言其丈夫很有可能要被遣返回英國，最終2人只能在原地目送航班離開。謝提到，被困香港機場期間，地勤人員曾詢問2人關係，要求查看2人的關係證明，並研究謝的台灣身份證。

2人由早上9時許，等待至傍晚6時許，終獲地勤人員通知晚上7時許會安排長榮航空接載2人回台，最終要在事隔10小時後才成功返台。東網正就事件向國泰查詢，暫未獲回覆。