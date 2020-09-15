摩根大通前一姐涉賄　證人指有特別招聘以維繫客戶關係

摩根大通證券（亞太）有限公司時任董事總經理梁嘉彰，涉嫌以提供職位方式行賄物流公司時任主席一案，今（15日）在區院續審。控方傳召摩根大通證券初級員工管理部時任經理胡天縱出庭作供，她表示公司入職要求的GPA成績是3.5分，但透過「客戶推薦計劃」入職的人的成績可較低，她亦曾見過有「GPA2點幾」的人士入職，而她理解該計劃目的乃欲「與客戶製造良好的關係」。

胡天縱獲發免予起訴書，以特赦證人身份作供，她指當年曾被調往初級員工管理部工作，該部門負責員工招聘、培訓等。她指公司可透過一般程序來招聘，如到校園招聘暑期實習生等。而公司要求申請者的大學成績為GPA3.5，亦會考慮申請者有否會計、財務及或領導方面的技巧。

除一般招聘程序外，公司亦有一個「客戶推薦計劃」，可讓公司高層員工，把客戶介紹的親友推薦予公司，而公司亦會考慮申請者的履歷、進行面試，再讓公司的法律及合規部門審核。胡指該計劃在她入職前已設立，以她的理解，計劃目的乃欲「與客戶製造良好的關係（generate client's goodwill)」。

胡又指雖然公司正常要求申請者的成績達GPA3.5，但她稱透過該計劃申請入職的要求會有所不同，明言沒有清楚的分界線，她亦見過有「GPA2點幾」的人入職，她並補充指不同學校會有不同標準，又指工程學系的學生較難拿取高分。

就着聘請洪任毅一事，胡指洪的履歷「相當強」，他畢業於哈佛，而其他透過該計劃的申請者都不是來自目標學校，而洪的GPA雖是3.3，但亦不是「低好多」，且工程學系的學生較難拿取高分，故當時雖過了公司招聘的申請期，因洪的履歷相當強，曾考慮以一般程序來聘請他。