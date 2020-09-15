60機構有意入標活化前北九龍裁判法院　料維修費需3000萬元

發展局今(15日)就前北九龍裁判法院納入第6期活化歷史建築伙伴計劃，設導賞團及簡介會，希望為該歷史建築找到新用途。該項目的截止申請日期為今年12月21日中午12時。有意申請的教育機構代表稱，對項目計劃非常感興趣，料至少有60間機構有意申請，形容競爭激烈，預算若投得項目，維修費用需約3000萬港元。

發展局今開放上述歷史建築，並設導賞團及簡介會，讓有意申請者參觀及了解申請手續和評審準則。有意申請的右思維國際幼兒園暨幼稚園外事辦主任兼學校拓展部顧問葉小姐表示，該歷史建築設有多間課室，且面積相當大，非常便利教學，有意申請作小學延伸教育，供6至12歲學童入讀。

她續稱，該建築部分位置雖較殘舊，估算維修費用約3000萬港元，但強調財政支出非其首要考慮，料自負盈虧下仍可負擔。她又指，首場導賞團已有約60間機構參加，包括教育團體、社福機構及食肆等，形容競爭非常激烈。

位於九龍深水埗大埔道292號的前北九龍裁判法院，原是第1期活化計劃下的項目，由薩凡納藝術設計學院基金(香港)有限公司活化為薩凡納藝術設計(香港)大學，提供藝術及設計的非本地高等教育課程，於2010年9月開始營運。惟該大學早前通知政府，由今年6月1日起停止營運，而政府已於有關租約完結後，即上月1日起，按租約條款接管該幢歷史建築。

前北九龍裁判法院於1960年建成，樓高7層，內裏設有4個裁判法庭、1個兒童法庭，屬於該年代的典型公共建築。裁判法院於2005年初關閉，至2008年成為第一期「活化計劃」下的項目。