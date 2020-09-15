公大疑再有學生網上考試出貓　校方調查嚴肅處理

繼早前有傳公開大學遙距課程學生通過手機通訊群組，於網上考試期間互相「通水」後，近日又再爆出類似事件。同樣來自商業管理學院的學生，疑於8月中亦利用通訊群組在網上考試作弊，個別學生更在兩次考試作弊。公大表示已展開調查，會嚴肅跟進及處理。

是次涉及的同樣是在本科生兼讀制夏季課程的考試，科目為「Business Issues and Ethics(商業爭議與道德)」，修讀學生在8月19日網上考試期間，通過手機通訊群組作弊。

據悉，考試開始後有人在群組詢問題目如何作答，由於題目需要論述，向他人求助及回應的學生亦有提到題目涉及哪一概念、提示可用哪些案例等，涉及短答的題目有人直接提供答案，參與人數逾20人。

據了解，該群組於6月開學時成立，最初只用於該科學習交流及分享課堂資訊，而群組成員曾多達2百人，主要來自商學院不同課程，惟試前未有人討論過「出貓」。

東網上周報道，有該校學生應考財務管理概論時集體作弊，當東網是次問到校方如何預防事件再次發生，校方同樣未有直接回應，僅指已調查事件，並會嚴肅跟進及處理。