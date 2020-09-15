指停業令下業主無權收租　Pure Fitness入稟追被扣按金

新冠疫情下政府於3月底下令關閉全港所有健身中心，連鎖健身中心Pure Fitness更在政府下令前1星期便自行宣告停業。其已結業的金鐘東昌大廈分店，昨日就（14日）入稟高院民事控告業主，表示根據租約，店舖在被下令停業時業主無權要求交租，但業主卻在今年6月租約完結時，無理指它欠租並扣起租約按金，涉款超過342萬港元。Pure Fitness 現要求法庭下令業主退還有關款項。

本案原告為經營Pure Fitness東昌大廈店的Pure Fitness (FH) Limited，首被告立程有限公司和次被告寶貝有限公司，則分別是東昌大廈1樓和2樓的業主。

原告在入稟狀表示，它在2017年4月與兩被告簽定租約，以月租198萬港元租用東昌大廈1至2樓，直至今年5月尾。其後雙方同意續租1個月至6月尾，這個月的租金則減至100萬港元。原告已在租約期滿後依約把舖位交回被告。

原告表示租約訂明，如舖位在租約期間被禁止進入、不適合被佔用或被施加封閉令，原告可毋須付租。而由今年3月初至3月中，便有5名新冠肺炎確診者曾到訪Pure Fitness不同分店，公司遂決定由3月20日起全線停業。而政府亦在3月27日決定關閉全港所有健身中心，禁令至5月7日才屆滿。

原告因此認為，此情況已符合租約所訂可免交租的條件。而據原告計算，有關時段可免的租金達350萬港元。不過被告在租約期滿後，卻於退還租約按金時擅至扣起逾342萬港元。原告因此請求法庭頒令，確認它在停業期間毋須付租，並要被告退還上述金額的按金。