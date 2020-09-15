政府推第三輪防疫基金涉240億元　料財赤擴至逾3000億

鑑於疫情對香港經濟帶來災難性的影響，政府先後推出多輪防疫措施，包括第一及第二輪防疫抗疫基金。財政司司長陳茂波今(15日)表示，政府稍後會繼續推行寬減租金、豁免費用、提供貸款及延遲還款等第三輪措施，涉及約240億港元，總財政承擔已超過3000億港元，佔香港本地生產總值的11%，政府財政預算赤字亦擴大至逾3000億港元，相等於約12至13個月的政府開支，導致財政儲備跌至8000多億港元，接近2003年沙士水平。

陳續指，第三輪防疫基金當中，有45億港元會直接向受疫情重創行業提供資助，包括飲食、旅遊、航空及運輸業等，以及將綜援援助失業人士計劃延長多6個月，至明年5月31日。此外，政府又會斥資採購疫苗，以及將在食環署轄下的公眾街市，推廣非接觸式付款的資助計劃。另外50億港元涉及租金寬減、收費豁免，和進一步寬減差餉。

他表示，政府將向財委會申請54億港元撥款並注入防疫基金，包括10%應急款項，同時追加約117億港元作採購新冠病毒疫苗，以及進一步支援醫院管理局應對冬季流感等服務高峰期或下一波新冠疫情。

至於疫苗方面，專家估計明年中廣泛使用的可能性低，政府已就COVAX機制提交意向書，採購35%人口的疫苗，料明年底前可開始送達參與國家及地區。政府另會進行直接採購，目前已聯絡進入第三個測試階段的疫苗研發商，但由於已簽訂保密協議，現時未能透露詳情。政府亦已向立法會財委會申請購買疫苗，疫苗將優先提供予院友、60歲以上人士、長期病患者、醫護人員等群組。