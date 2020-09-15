駿洋邨1至3座最快明年1月入伙　準住戶可獲津貼補償

火炭駿洋邨準住戶及居於內地的長期病患者，於疫情中受到極大影響。政府今(15日)表示，疫情初期駿洋邨被徵用作檢疫中心，全港2600個檢疫單位當中1500個來自駿洋邨，導致準居民未能入伙。駿洋邨目前已無再接收新的檢疫人士，其中駿洋邨4至5座已於上月底予住戶相繼入伙，其餘1至3座將於10月中交回房委會裝修及更換器具，預料1至3座的準住戶最快可於明年1月底入伙，房屋署會為他們提供多一輪津貼，細節將容後公布。

政府表示，竹篙灣檢疫設施第二期的700個單位今日已落成，連同鯉魚門檢疫中心的350個單位，亦有酒店表示願意被租用作檢疫用途，可填補駿洋邨的空缺。待整個竹篙灣檢疫設施相繼落成，連同現有檢疫中心，香港將會有合共4100個檢疫單位。

至於約1.3萬名居住在廣東省的醫管局病人，政府指，有部分居於內地的長期病患者因疫情爆發而未能回港覆診及取藥，僅有工會為他們提供送藥服務，政府計劃委託香港大學深圳醫院，為疫情前已預約的醫管局專科及普通科門診的病人提供跟進覆診服務，相關服務會由港府付款。