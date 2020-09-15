8月訪港旅客續跌99.9% 　旅發局部署重啟推廣

疫情持續近9個月，旅業停擺，旅遊發展局公布8月初步訪港旅客數字按年下跌99.9%，整體訪港旅客只有約4449人次。今年首8個月，旅客跌幅則為91.9%。因應政府與其他國家及地區討論建立「旅遊氣泡」有進展，旅發局將逐步重啟本地及客源市場的旅遊推廣，而最近有7個大型會展活動落實選址香港舉行，預計與會人數有約2萬人，為香港未來積極吸納高消費的會展客源打下強心針。

7項國際大型會展活動，當中的國際航空運輸協會(IATA)全球貨運大會、亞洲運動科技會議、亞洲器官移植協會大會及中國國際保險精英圓桌大會將首次來港舉行。另有兩項會展活動，雖受疫情影響而須延期，但經旅發局努力游說下，亦決定繼續留港舉行。旅發局指當中既有首次來港或大中華地區，個別更是亞洲最大型同類項目。

旅發局主席彭耀佳表示，該局正積極籌備「Open House Hong Kong」平台，預計內地特別是大灣區及個別短途市場，將會是較快重啟旅遊的地區，旅發局已部署針對性宣傳策略，當跨境旅遊恢復，便即時推出不同的促銷優惠搶客。

他續稱，疫情為全球旅遊帶來新常態，旅發局會審視香港的旅遊定位，希望持續吸納高增值旅客。亦會重新宣傳「旅遊·就在香港」計劃，希望帶動本地氣氛，刺激消費。