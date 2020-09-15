海關機場截加國寄港郵包檢大麻花　拘2收件青年

香港海關於上周五(11日)在香港國際機場檢查1件從加拿大到港的郵包，檢獲約1公斤懷疑大麻花，估計市值約26萬港元。關員跟進調查後，翌日(12日)在牛池灣拘捕2名分別17歲及16歲收取郵包的男子。

關員檢查該件由加拿大到港、報稱為禮物的空運郵包內，發現該批懷疑大麻花收藏在2個防水袋內，並攙雜於衣服中。案件仍在調查中，2名被捕男子現正保釋候查。

由去年至今，海關共偵破29宗涉及18歲或以下青少年的毒品案件，並拘捕33名青少年，包括31男2女。海關提醒青少年切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，市民亦應避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵件或貨物用途，切勿隨便代他人接收郵包或貨物：又呼籲家長多留意子女所結交的朋友，以免子女受朋輩影響而參與販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，且會留有案底，對青少年升學及其他方面均影響深遠。而大麻及四氫大麻酚屬定明的危險藥物，除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻及四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。