私人機構檢測費用高　旅遊業促政府資助讓港人外遊

旅遊業在新冠肺炎疫情下停擺，香港旅行社東主協會促請政府在10月1日通關，讓旅客恢復粵、港、澳旅遊，以及讓航空公司復飛香港。該會認為，私人機構的檢測費用高達2000港元，市民不願為旅遊而承擔費用，建議政府資助費用，令檢測價格下調至數百港元，以免只有上流社會人士才可負擔出外旅遊。

會長葉慶寧指出，檢測工作非常重要，不論旅遊氣泡或健康碼措施，均需要旅客接受檢測並向外證明香港安全，才能讓內地或其他國家開放給港人入境而毋須隔離。惟通關、旅遊氣泡和健康碼只聞樓梯響。

他稱，單是羅湖口岸的出境人流每日達20萬人，現時公營機構加上私營醫療機的檢測能力遠遠不能應付通關的需求。該會建議港府保留臨時檢測中心，並進一步提升檢測能力，例如在啟德郵輪碼頭或亞洲國際博覽館等增設檢測中心，有需要時應再邀內地醫療團隊來港協助。

該會主席梁國興亦稱，現時私人機構提供的檢測費用價格介乎2000至3000港元，一般市民不願為了出外旅遊而承擔此高昂費用，故建議政府資助90%費用，令檢測價格控制在200至300港元左右，方能協助旅遊業恢復業務，「否則出外旅遊會淪為有錢人玩意！」